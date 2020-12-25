Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

AA

Ulaş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölün yüzeyi de kısmen buzla kaplandı.

Yerli ve göçmen kuşların barındığı önemli sulak alanlardan biri olarak bilinen gölde yaşayan sakar meke kuşları ve yaban ördekleri bu durumdan olumsuz etkilendi.

Kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan kuşların, bir bölümü buzla kaplı suda toplu halde açık alan bulmaya çalıştıkları gözlemlendi.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan göl çevresi, geniş sazlıklarıyla özellikle yaz ve bahar mevsiminde elmabaş, kılkuyruk gibi ördek türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilerden Mehmet Bakır, AA muhabirine Ulaş Gölü'ne ilk kez geldiğini söyledi.

Göl ve çevresinin muhteşem güzellikler barındırdığını dile getiren Bakır, "Çok güzel bir göl. Bence burası hem Sivaslılar hem de farklı şehirlerden gelecekler için büyük önem arz ediyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.