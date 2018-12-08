Sivas'ta "2023'e Doğru Eğitimde Dönüşüm Projesi" kapsamında kırsalda yaşayan çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla Valilik öncülüğünde başlatılan 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi' adına öğrenci ve engelliler Demir Grup Sivasspor- Göztepe maçına götürüldü.

Bu kapsamda Altınyayla'dan 7 okuldan 100 ortaokul öğrencisi, 10 öğretmen ve il merkezinden 38 engelli birey, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek, kentteki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Okul öğrencileri ile engelli taraftarlara Sivasspor forması hediye edilirken, çocukların ve engelli bireylerin heyecanı da dikkatlerden kaçmadı.

Çocuklarla ve engellilerle yakından ilgilenen Vali Salih Ayhan, "Bu projedeki amacımız çocuklarımızın ilimizi tanıması, Sivasspor maçlarında taraftar ruhunu yaşamalarıdır. Bir taraftar kültürü oluşturmak istiyoruz. Şehir takımlarına sahip çıkmalarını, centilmence heyecan ve sportif aidiyeti hissetmelerini istiyoruz. Bu Sivas'taki eğitimde değişim ve dönüşümün de bir başlangıcı. Sivasspor'un buradaki maçlarında bu çalışmamız devam edecek. Bu binanın sizlerin sesi ile yankılanması ayrıca bizleri mutlu etti, aynı heyecanı devam ettireceğiz" dedi.

Engelli bireylerle de yakından ilgilenen Ayhan, "Bu soğuk havada özel gereksinimli bireylerin Sivasspor'u yalnız bırakmadığını görüyoruz. Sivasspor aşkı yağmur, kar, çamur dinlemez. Sıcak evde oturarak taraftarlık olmaz. Sivasspor'u sevmenin bir bedeli olur" şeklinde konuştu.

Programın ardından Vali Salih Ayhan öğrencilerle birlikte Sivasspor maçına gitti.

Proje kapsamında Sivas'ta oynanacak her maçta kente gelecek 100'ü aşkın çocuk tarihi yerleri de gezecek. Valilik ziyareti ve yemek ikramının ardından çocuklar Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor maçını takip edecekler. Bir sezon içinde yaklaşık 2 bin çocuğun projeden faydalanması sağlanacak.

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