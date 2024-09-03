Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yol kenarında devrildi. Kazada yaralanan 24 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemrelü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Van'a gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.
24 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada yolcu otobüsünde bulunan 24 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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