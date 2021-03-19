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Sivas'taki "leylekli okulun" ilk misafiri geldi

Şehit Erdal Çetin İlkokulu Müdürü Ömer Doğan: "Okulumuz 1983 yılından beri hizmette, leylekler hiç sektirmeden her yıl buraya geliyor. İki leylek olarak gelip 5-6 leylek olarak gidiyorlar, yavrularını Sivas'ta büyütüyorlar"

Sivas'taki
AA

Sivas'ta bacasındaki yuvalarına yaklaşık 38 yıldır gelip giden leylekler dolayısıyla "leylekli okul" olarak anılan Şehit Erdal Çetin İlkokulu, havaların ısınmasıyla ilk misafirini ağırlamaya başladı.

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Şehit Erdal Çetin İlkokulu binasının çatısına özel olarak yapılan yuvanın müdavimi leyleklerden ilki geldi.

Okulun müdürü Ömer Doğan, AA muhabirine, leyleğin geçen yıla göre 3 gün gecikmeli geldiğini, eşinin ise birkaç gün sonra gelmesini beklediklerini söyledi.

Leyleklerin martın ikinci haftasının sonunda yuvalarına dönmeye başladığını anlatan Doğan, "Çocuklarımız için sevinç kaynağı, mahallemizin büyükleri için baharın geldiğinin müjdecisi." dedi.

- "İki leylek olarak gelip 5-6 leylek olarak gidiyorlar"

Doğan, önceki yıllarda okul bahçesinde Sivas'ın kültüründe yeri olan "leylek pilavı" etkinliği düzenlediklerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Küçük bir şehirde bile insanlar adresleri navigasyon yardımı almadan bulamazken leyleklerin Afrika'dan kalkıp buralara kadar gelmesi gerçekten ilginç bir durum. Sonraki yıllarda yavrularının gelmesi çok ilginç ve araştırılmaya değer. Okulumuz 1983 yılından beri hizmette, leylekler hiç sektirmeden her yıl buraya geliyor. İki leylek olarak gelip 5-6 leylek olarak gidiyorlar, yavrularını Sivas'ta büyütüyorlar."

Okul çatısında leylekleri görenlerin çok mutlu olduğunu dile getiren Doğan, "Betonlaşmanın bu kadar arttığı, doğal yaşamın bu kadar kesintiye uğradığı dönemde, şehrin ortasında, apartmanların arasında bir okulun çatısında doğal yaşamın figürü olan leyleklerin bulunması çocuklarımızı son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

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