Sivas'tan Azerbaycan'a tam destek

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Meclisi ekim ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Toplantıda tüm siyasi partilerin meclis üyelerinin ortak imzasıyla Azerbaycan'a destek deklarasyonu yayımlandı.

Meclis salonu, belediye binası ve kent merkezinde bulunan led ekranlar Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile donatıldı.

AK Parti ve Büyük Birlik Partisi meclis üyelerinin ortak hazırladığı bildiriyi okuyan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ın Azerbaycan'ın Gence şehriyle 2 yıl önce kardeş şehir olduğunu anımsattı.

Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sadece iyi günde değil, kötü günlerde de kardeşlerimizin yanında olacağız. Tüm dünyanın gözü önünde kardeş şehrimiz Gence’ye yapılan bu son saldırılardan sonra Ermenistan, bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını sonuna kadar destekliyoruz."

Toplantının ardından meclis üyeleri, belediye binasına asılan Türkiye ve Azerbaycan bayrağının altında fotoğraf çektirdi.