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Sivas'tan İdlib ve Azez'e iki tır yardım malzemesi gönderildi

Sivas'ta hayırseverlerin katkılarıyla alınan yardım malzemelerinin yüklendiği iki tır, Suriye'nin İdlib ve Azez kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sivas'tan İdlib ve Azez'e iki tır yardım malzemesi gönderildi
AA

Kentte, İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Sivas Şubesi ve Kur'an öğreticilerinden oluşan İnfak Derneği iş birliğiyle Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için kampanya düzenlendi.

Hayırseverler, kampanyaya kısa sürede büyük destek vererek iki tır yardım malzemesi toplandı.

İçinde gıda, çocuk ve yaşlı bezi ile temizlik malzemelerinin yer aldığı yardımların yüklendiği tırlar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla İdlib ve Azez şehirlerine doğru yola çıktı.

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, erdemli şehirlerin yardımlaşma ve dayanışma olgularıyla hareket ettiğini vurguladı.

Sivas'ın bu duyguları yaşayan ve yaşatan en erdemli iller arasında yer aldığına dikkati çeken Ayhan, "Bunun en canlı örneği hayırsever vatandaşlarımızın gönül coğrafyamız Suriye'ye yaptığı bu yardımlar. Sadaka belayı def eder. Dolayısıyla bütün bu hayırlar, şehrimizin beladan uzak, müreffeh yaşantısı açısından da çok önemli. Bu şehrin yardımlaşma ve dayanışma duygusundan dolayı çok mutlu oluyorum ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş da kampanyanın kısa sürede karşılık bulduğunu dile getirerek, "Biz bir tır göndermeyi düşünürken sağ olsunlar hayırseverlerin, din görevlilerinin ve İnfak Derneğimizin katkılarıyla iki tır dolusu yardıma ulaştık." dedi.

Kentte yardımların hayırseverlerin destekleriyle sürekli yapıldığını aktaran Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de ramazan ayında daha çok paylaşarak ve bölüşerek ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

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