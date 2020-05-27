Sivas Valiliğinden esprili

AA

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "Sakın, 'geçmiş bayramınız kutlu olsun, sarmaları sakla, geliyorum. Kalburabastımı ayırdın mı? Sütlacın yüzü kurumadan...' gibi bahanelerle ziyaretler yaparak 4 gündür verdiğiniz mücadeleyi boşa çıkarmayacağınızı biliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada sokağa çıkması kısıtlanan 14 yaş altı çocukların bugün ikametlerine yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecekleri anımsatıldı.