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Sivas ve Aksaray valileri arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması

Sivas Valisi Salih Ayhan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile, Kangal köpeği ve Aksaray malaklısı için kullanılan "Anadolu Aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyadaki gülümseten atışmalarına ilişkin, her iki değerin de güzel bir şekilde gündeme getirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sivas ve Aksaray valileri arasındaki
AA

Ayhan, bir kafede düzenlenen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kangal köpeğinin ve Aksaray malaklısının ülkenin birer değeri olduğunu belirtti.

Kangal köpeğinin bir dünya markası olduğunu ve buna yönelik çalışma yaptıklarını dile getiren Ayhan, "Nezaketli, seviyeli bir şekilde değerlerimizi korumak, hepimizin vazifesi. Ben özellikle Valimize de teşekkür ediyorum. Burada kazanan iki taraf oldu, hem Aksaray Malaklısı hem Sivas kangalı. Sivas kangalı bir dünya markası, bununla ilgili hiçbir tereddüt yoktur. Güne sempatik bir dille başlamış olduk, sempatik devam etti, nezaketli bir süreç oldu. Tekrar böyle Kangal köpeğimizin gündem olması güzel oldu." dedi.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın 1 milyonun üzerinde görüntülendiğini ifade etti.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabında ise "Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Anadolu Aslanı olarak da bilinen Kangal köpeği ırkının korunması, geliştirilmesi ve en sağlıklı haliyle gelecek nesillere aktarılması için 'Kangal köpeği üretim, eğitim ve koruma merkezi' projesinin inşası devam ediyor." paylaşımında bulunarak projenin görselleri de paylaşıldı.

- Atışma

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama 'Anadolu Aslanı', Aksaray malaklısıdır." paylaşımında bulunmuş, Sivas Valisi Salih Ayhan ise Aydoğdu'ya cevaben yaptığı paylaşımda, "Neden alınalım Sayın Valim Hamza Aydoğdu, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil, fil olurdu. Sağlık, afiyet diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra Aydoğdu'nun "Değerli valim, google ile bir konuşsanız sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim." şeklindeki paylaşımına Ayhan, "Kıymetli valim, siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için google değil literatüre bakmak isabet olur. Rehber ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim." diye cevap vermişti.

Valiler son paylaşımlarında ise her iki değerin de korunması mesajlarını vermişti.

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