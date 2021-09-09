Sivaslı şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in hatıraları doğup büyüdüğü evde yaşatılıyor

AA

"Dostum dostum güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe" dizelerinin ve daha birçok bestelenmiş şiirin sahibi Korkmazgil'in, Gürün'de doğup büyüdüğü ev, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile restore edilerek bölgeye kazandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürün Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin sorumluluğundaki tarihi yapı, birçok ziyaretçinin de ilçede gezip bilgi aldığı yerler arasında yer alıyor.

Ünlü şairin hayatı hakkında bilgi veren edebiyat öğretmeni Hatice Kavaz, Korkmazgil'in doğup büyüdüğü evin Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilip "Şairler Evi" olarak hizmet vermeye başladığını belirtti.

Korkmazgil'in anılarının geçtiği evin Gürün kültür envanterine kazandırıldığını aktaran Kavaz, şunları kaydetti:

"Hasan Hüseyin Korkmazgil, 1927 yılında Gürün'ün Kurultay Mahallesi Bayırbağı sokaktaki bu evde dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Gürün'de, ortaöğretimini Niğde’de, lise eğitimini de Adana’da tamamladı. 1950 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. İlk görev yeri Kahramanmaraş’ın Afşin ve Göksün ilçeleri. Burada Türkçe ve resim öğretmenliği yapmış. 1955 ve 1960 yıllarında Gürün’de bulunan şairimiz, ressamlık ve arzuhalcilik yaparak geçimini sağlamış. Kendini bu yıllarda şiir hayatına adamış. 1960 sonrasında önce İstanbul’a daha sonra Ankara’ya yerleşen Hasan Hüseyin Korkmazgil, burada edebiyat hayatına devam etmiş. 26 eseri mevcuttur. Bunlardan 15’i şiir kitabıdır. 1984 yılında da vefat ederek aramızdan ayrıldı. Acılara Tutunmak, Güzel Günler, Amenna, Halay Havası gibi eseri de bestelenmiştir."