Sivasspor: 0 - Başakşehir: 0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 67 Felix),Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Kone),Hakan Arslan, Gradel, Kayode (Dk. 84 Ninga)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Da Silva (Dk. 80 Chadli),Tagir, Ndayishimiye, Mbombo (Dk. 80 Caicara),Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 69 Fernandes),Deniz Türüç (Dk. 87 Duarte),Crivelli (Dk. 69 Mahmut Tekdemir)
Sarı kartlar: Dk. 45 Aleksic, Dk. 69 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 40. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından ligin son şampiyonu Başakşehir, ligde kalmayı garantiledi.
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