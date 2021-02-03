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Sivasspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 | MAÇ SONUCU

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 | MAÇ SONUCU

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Sivasspor 25, BB Erzurumspor ise 21 puana yükseldi.

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