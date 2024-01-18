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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Sivasspor: 3 Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sivasspor: 3 Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivasspor, 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:16
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        Gollü maçta tur Sivas'ın
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivasspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Sivasspor 3-2'lik skorla kazandı.

        Sivasspor'u galibiyete götüren golleri 10'da Ziya Erdal, 81'de Rey Manaj ve 50. dakikada Fode Koita attı. Keçiörengücü'nün gollerini ise 52'de ve 65. dakikada penaltıdan Malaly Dembele kaydetti.

        Adını son 16 turuna yazdıran kırmızı beyazlı ekibin rakibi Pazartesi günü çekilecek kura çekiminde belli olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

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        10'uncu dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya Erdal'ın sert şutunda top kaleci Ekrem'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

        21'inci dakikada Sivasspor atağında Ziya'nın pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Burak, penaltı noktasına doğru çevirdi. Savunmanın ters müdahalesinde top ağlara gitti ancak Burak için ofsayt bayrağı kalktı.

        24'üncü dakikada orta sahadan gelişen Sivasspor atağında Emre Gökay ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Ekrem'de kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

        50'nci dakikada Keçiörengücü'nün kullandığı korner sonrası topu kapan Emre hızla rakip yarı alanın ortalarına kadar geldi. Savunmanın müdahalesi ile Koita topu kontrol edip kaleci Ekrem'i geçip sol ayağının içiyle meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0

        52'nci dakikada Keçiörengücü atağında Innocent'in derinlemesine pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dembele sağ ayağının üstüyle vuruşunu yapıp topu ağlara gönderdi. 2-1

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        65'inci dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı penaltıda topun başına geçen Dembele sol köşeye vuruşunu yaptı, top ağlara gitti. 2-2

        81'inci dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında Barrow sol çaprazda gördüğü Manaj'a topu verdi. Manaj'ın ceza sahası dışından sert şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu 3-2

        STAT: Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Tolga Güldibi, Cem Özbay, Barış Çiçeksoyu

        SİVASSPOR: Muammer- Murat, Poungouras, Yusuf (Dk.60 Hakan), Ziya, Abdulkadir (Dk.85 Alaaddin), Mehmet, Emre (Dk.73 Barrow), Eren (Dk.60 Manaj), Burak (Dk.60 Emrah), Koita

        KEÇİÖRENGÜCÜ: Ekrem- Bahadır (Dk.89 Semih), Orhan, Mert, Muharrem, Nyarko, Mikail (Dk.66 Uğur Akdemir), Moustağha Camara, Erkan (Dk.46 Şahverdi), Ahmet (Dk.46 Innocent), Mayi (Dk.46 Dembele)

        GOLLER: Dk.10 Ziya, Dk. 50 Koita, Dk.81 Manaj (Sivasspor) Dk.52, 65 Dembele (Keçiörengücü)

        SARI KARTLAR: Barrow (Sivasspor) - Ahmet, Nyarko, Orhan (Keçiörengücü)

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