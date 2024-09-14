Sivasspor'a golcüsünden kötü haber
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yla oynadıkları karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcunun sağ arka adalesinde yırtık olduğu öğrenildi.
Giriş: 14.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:42
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Sivasspor'a Arnavut golcüsünden kötü haber geldi.
Sivasspor'un forveti Rey Manaj, bu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
beIN Sports'un haberine göre, tecrübeli oyuncunun sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.
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