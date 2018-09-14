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Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Öncelikli hedef 40 puan toplamak

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un ilk 4 haftadaki performansını değerlendirdi. Otyakmaz, "İlk etapta bizim her yıl ilk 10'un içinde yer almak gibi bir hedefimiz var. Öncelikle 40 puanı toplamak istiyoruz" diye konuştu

14 Eylül 2018 Cuma, 13:57:45 | Güncelleme: DHA

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı kulübün Süper Lig'deki ilk 4 haftasını değerlendirdi. 

Mecnun Otyakmaz, "Oyun anlamında, özellikle oyunun bazı bölümlerinde çok çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Ama gol bulma yollarında, bu sene Kone biraz kısır başladı ve bu yüzden oynadığımız oyunun skora yansıdığını düşünmüyorum. Bunun karşılığında da 4 maçta 4 puan toplayabildik. Ama oynadığımız oyunun bizim adımıza ilerisi için ümit verdiğini söyleyebilirim" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek olan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz, karşılaşmadan 3 puan almak istediklerini belirtti. Otyakmaz, "Erzurumspor lige yeni katılan bir takım. Son yıllarda hep şampiyon olarak, Süper Lig'e hızlı bir şekilde geldi. Biz de onların şu an acemiliğinden faydalanıp, iç saha avantajını da kullanarak 7 puana ulaşmayı arzu ediyoruz. Umarım istediğimiz gibi bir karşılaşma olur" açıklamasında bulundu.

"İLK 10'UN İÇİNDE YER ALMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin sezon sonunda ilk 10 içinde yer almak olduğunu belirten Sivasspor Başkanı, "İlk etapta bizim her yıl ilk 10'un içinde yer almak gibi bir hedefimiz var. Öncelikle 40 puanı toplamak istiyoruz. Bunları toplayıp, yer edinmeye başladıktan sonra ancak Avrupa kupalarından bahsedebiliriz. Tamer hoca Sivasspor'da daha önce yardımcı antrenörlük yaptı. Henüz tanıma sürecindeyiz. Ancak inanıyorum ki Sivasspor bu sene, Tamer hocanın önderliğinde Avrupa kupalarını zorlayacak bir takım olacaktır" ifadelerine yer verdi

"MİLLİ TAKIM'DA BU KADRO İÇİN ISRAR EDİLMELİ"

Milli Takım'ın oynadığı futbolu beğendiğini vurgulayan Mecnun Otyakmaz, "Milli Takım'ın özellikle Rusya karşılaşması, bizim Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma gibiydi. Top çoğunlukla bizdeydi, çok iyi de mücadele etmiştik ancak rakibimiz kazanmıştı. Bu maç da öyleydi. Ama İsveç karşılaşmasında aynı iyi oyunu, mücadeleyi son dakikalarda da olsa galibiyete çevirmesini bildik. Gerçekten genç bir jenerasyon ve iyi bir takımımız var. Bu takımda ısrar edilip, daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"YABANCI SAYISI 8'E KADAR DÜŞÜRÜLMELİ"

Yabancı sayısıyla ilgili olarak da düşüncelerini belirten Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Yabancı oyuncuların kademeli olarak azaltılmasından yanayım. Ancak tabii belli bir program çerçevesinde ve altyapıya ağırlık verilerek bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Zamanla önce 12'ye, sonra 10'a, ardından 8'e kadar indirilebileceğini düşünüyorum. Yerlilere daha fazla yer açmak lazım ama bu yabancı sayısını azaltırken altyapıya da daha fazla önem vermek gerekli. Biz geçen yıl çok önemli bir hamle yaparak belirli bir bütçe ayırdık. Şimdi iki tane çim saha ve tesislerimizin içinde altyapı karşılaşmamızı oynayacak küçük butik bir stadyum statüsünde bir altyapı projesi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın sonunda da Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir okul projesi gerçekleştirdik. Yatılı, yurdu olan, spor salonları, sahaları olan bir akademi oluşturuyoruz. Altyapıya verilen değerle orantılı olarak yabancı sayısının da 10 ya da 8'e kadar azaltılabileceğini düşünüyorum. Gençlerimize daha fazla forma şansı verebilmek adına."

 

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