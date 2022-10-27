Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol CANLI İZLE | Sivasspor - CFR Cluj maçı şifresiz canlı izle! UEFA Konferans Ligi Sivasspor maçı hangi kanalda?
ABONE OL

Sivasspor - CFR Cluj maçı CANLI YAYIN

Sivasspor - CFR Cluj maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında Romanya'nın CFR Cluj takımını konuk ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, grupta oynadığı 4 maç sonunda 7 puanla liderliği CFR Cluj ile paylaşıyor. Sivasspor, CFR Cluj karşısında kazanması durumunda tek başına lider olacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

CANLI İZLE | Sivasspor - CFR Cluj maçı şifresiz canlı izle! UEFA Konferans Ligi Sivasspor maçı hangi kanalda?

STAT: Sivas 4 Eylül Stadyumu
HAKEM: Rohit Saggi
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen-TV 8,5

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Keita, Hakan, Saba, N'Jie, Erdoğan, Yatabare.

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, grupta oynadığı 4 maç sonunda aldığı 7 puanla, CFR Cluj ile aynı puanı paylaşıyor. Kırmızı-beyazlılar, aynı puana sahip ve ikili averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.

İki takım arasında Romanya'da oynanan müsabaka 1-0'lık Sivasspor galibiyetiyle sona ermişti.

KAZANIRSA TEK BAŞINA LİDER

Sivasspor, CFR Cluj karşısında kazanması durumunda liderliği alacak. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise grup liderliği son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek. Grubun son maçlarında Sivasspor, Slavia Prag deplasmanına giderken, CFR Cluj sahasında FC Ballkani'yı konuk edecek.

YİĞİDOLAR'IN AVRUPA ARENASINDAKİ 27. MAÇI

Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...
FUTBOL Devler Ligi'nde müthiş gece!
CANLI YAYIN | Fenerbahçe Rennes maçı şifresiz canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı canlı izle
FUTBOL 4 gol 1 iptal VAR
CANLI YAYIN | Fiorentina Başakşehir maçı şifresiz canlı izle! Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Başakşehir maçı canlı izle
FUTBOL Maçta iki gol var!
Galatasaray'da Yusuf Demir şoku!
FUTBOL Galatasaray'da Yusuf Demir şoku!
Cluj Başkanı Cristian Balaj Sivasspor'dan özür diledi
FUTBOL Cluj Başkanı Sivasspor'dan özür diledi
Vitor Pereira çileden çıktı! "Dua et ki insan dövmeyi bıraktım"
FUTBOL Çileden çıktı! "Dua et insan dövmeyi..."
Son dakika haberi PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı
FUTBOL PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı
GMG Kastamonuspor, Metin Akpunar'ın yerine Ümit Karan'ı getirdi
FUTBOL Ümit Karan Kastamonuspor ile anlaştı
Beşiktaş'ta sıcak gelişme - Ceyhun Kazancı dönemi bitiyor mu?
FUTBOL Ceyhun Kazancı dönemi bitiyor mu?
Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular
FUTBOL Süper Lig piyasa değerleri güncellendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.