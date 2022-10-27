STAT: Sivas 4 Eylül Stadyumu

HAKEM: Rohit Saggi

SAAT: 22.00

YAYIN: Exxen-TV 8,5

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Keita, Hakan, Saba, N'Jie, Erdoğan, Yatabare.

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, grupta oynadığı 4 maç sonunda aldığı 7 puanla, CFR Cluj ile aynı puanı paylaşıyor. Kırmızı-beyazlılar, aynı puana sahip ve ikili averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.

İki takım arasında Romanya'da oynanan müsabaka 1-0'lık Sivasspor galibiyetiyle sona ermişti.

KAZANIRSA TEK BAŞINA LİDER

Sivasspor, CFR Cluj karşısında kazanması durumunda liderliği alacak. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise grup liderliği son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek. Grubun son maçlarında Sivasspor, Slavia Prag deplasmanına giderken, CFR Cluj sahasında FC Ballkani'yı konuk edecek.

YİĞİDOLAR'IN AVRUPA ARENASINDAKİ 27. MAÇI

Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.