Sivasspor'da 5 yıllık imza

— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) June 10, 2020

DG Sivasspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Sivasspor, başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. 2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek futbolcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. 26 yaşındaki sporcumuz bugün kulüp tesislerimizde Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. 2018-2019 sezonunda kadromuza kattığımız Erdoğan, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formamızı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı. Erdoğan Yeşilyurt'u tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.