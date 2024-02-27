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        Sivasspor'da Ahmed Musa ile yollar ayrıldı

        Sivasspor, beklenilen performansı sergileyemeyen Nijeryalı hücum oyuncusu Ahmed Musa ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:16
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        Sivas'ta Ahmed Musa ile yollar ayrıldı
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        Sivasspor’a 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Ahmed Musa’nın sözleşmesi feshedildi.

        Uzun süredir takımda yer almayan ve son aylarda ise kente dahi gelmeyen Musa’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

        Sivasspor’da 28 maça çıkıp, toplam 822 dakika sahada kalan Musa, 8 kez de ilk 11 oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda sadece 1 gol kaydetmişti.

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