Sivasspor'da Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümü, ısınma ve reaksiyon sürati çalışmasıyla başladı.

Eğitsel oyunlar ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor- Antalyaspor karşılaşması cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kırımızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.