Sivasspor'da Dia Saba krizi!

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Sivasspor'un bu sezonki en iyi isimlerinden olan İsrailli oyuncu Dia Saba ailevi sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletti. Sivasspor yönetimi ise oyuncuyu sezon sonuna kadar takımda tutmak için ikna etmeye çalışıyor.

Dia Saba bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Saba, Süper Lig'de düşme potasında olan Sivasspor'un en etkili isimlerinden biri.

AYRILIK İSTEĞİNİN NEDENİ

Sezon başında Sivasspor'a transfer edilirken kenti gezen ancak eşini Sivas'a getiremeyen Saba, bu süreci yalnız geçirdi. Eşi kente gelmedi için ayrılık kararı alan İsrailli oyuncuyu ikna çabaları sürüyor.

MENAJERİ ÇAĞIRILDI

Sivasspor yönetimi oyuncunun menajeriyle görüşme yapmak için İstanbul'a çağırdı. Yiğidoların sorunu ortadan kaldırmak için şartları zorlayacağı ifade ediliyor.