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        Sivasspor'da Emrah Başsan'dan VAR tepkisi!

        Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, takımının Fenerbahçe ile oynadığı maç için VAR hakemine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.12.2023 - 23:25 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:25
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        Sivasspor'dan VAR tepkisi!
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        Emrah Başsan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz adalet az da saygınız olsun. Yazık, günah insanın emeklerini yemeyin! Hava karlı ya da yağmurlu değil. VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım" ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe - Sivasspor maçının 22. dakikasında Sivassporlu Clinton N'Jie'nin yerde kaldığı pozisyonda Sivassporlu oyuncular penaltı beklemişti.

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