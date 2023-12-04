Sivasspor'da Emrah Başsan'dan VAR tepkisi!
Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, takımının Fenerbahçe ile oynadığı maç için VAR hakemine tepki gösterdi.
Giriş: 04.12.2023 - 23:25 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:25
Emrah Başsan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz adalet az da saygınız olsun. Yazık, günah insanın emeklerini yemeyin! Hava karlı ya da yağmurlu değil. VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe - Sivasspor maçının 22. dakikasında Sivassporlu Clinton N'Jie'nin yerde kaldığı pozisyonda Sivassporlu oyuncular penaltı beklemişti.