Sivasspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hakan'ın transferi konusunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hakan'ın geçen sezonun başında Elazığspor'dan, Sivasspor'a transfer edildiği belirtilen açıklamada, "Hakan Bilgiç'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bilgiç'in Sivasspor forması altında 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 karşılaşmaya çıktığı kaydedildi.

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