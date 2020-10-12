Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı.
Sivasspor, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
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