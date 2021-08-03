Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon da eski kombine kart sahiplerine öncelik tanınacak. Bu kapsamda eski kombine kart sahipleri için kombine satışı yarın saat 15.00'te başlayacak ve 8 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

9 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak, taraftarlar dilediği yerden kombinesini satın alabilecek.

Kombine fiyatları ise 5 farklı kategoride 230 ile 650 lira arasında belirlendi.

Kombine satışı www.passo.com.tr adresinden, Yeni 4 Eylül Stadı Güney Kale Arkası Tribünü 8 Nolu Giriş'ten ve Buruciye Medresesi bahçesinde bulunan Passolig gişelerinden yapılacak.