Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Bülent Uygun'un ayrılığı sonra teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Net Global Sivasspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.