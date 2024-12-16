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        Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi!

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 20:31 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:31
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        Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
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        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Bülent Uygun'un ayrılığı sonra teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan'ı getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Net Global Sivasspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

        Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

        Ömer Erdoğan’a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

        19 Aralık Perşembe günü, BG Grup 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek imza töreninin saati, medya kuruluşlarına daha sonra bildirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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