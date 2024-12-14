Sivasspor'da teknik direktörlüğe 2 aday!

Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda Bodrum FK’ya 2-0 mağlup olan Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun görevinden istifa etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun’un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimlerle temasa başladı. Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi.

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