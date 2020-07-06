Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan dokuzuncu Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.