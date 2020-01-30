Süper Lig'in lideri Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, sahalardan 4 hafta uzak kalacağı açıklanan Kone ve Fernando'nun ardından Yatabare'nin de Rizespor maçında sakatlandığını duyurarak "Yatabare 4 hafta olmayacak. Acil şekilde forvet bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
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