Sivasspor'dan hakeme sert tepki: 'Türk futbolu için kara gece'

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türk futbolu adına kara bir gece yaşadıklarını söyledi.

Hakem ve Video Yardımcı Hakem'in (VAR) performansını eleştiren Gökhan Karagöl'ün açıklamaları şu şekilde:

"Bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yapılır inanın biz de bilmiyoruz. Türk futbolu adına kara bir gece, bu gece... Maalesef açık seçik bir penaltımız maç 1-0'ken verilmedi. 2-1'lik skoru yakaladıktan ve oyun üstünlüğünü de aldıktan sonra maalesef ki ceza sahası içerisinde defans oyuncumuza topsuz alanda yapılan bir faul neticesinde üçüncü golü yedik. Biz şunu merak ediyoruz; bu VAR'daki hakemler var mı, yok mu? Yoksa burada bu VAR'ın ismini YOK diye biz değiştirelim. Yani buradaki pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar, nasıl bakıyorlar anlamadık. Hatta sonda Fenerbahçe'nin bir pozisyonunda, hakemin direk ilk pozisyonda penaltıyı çalıp, ofsaytı görmemesi bile çok manidar. İnanın biz bu gece ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz."