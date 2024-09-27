Sivasspor'dan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için siyah forma!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. İstanbul Ümraniye’de 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tarafından tabanca ile vurularak şehit edilen Sivaslı şehit polis memuru Şeyda Yılmaz anısına Sivasspor, Başakşehir maçına siyah forma ile çıktı.

Sivasspor taraftar grubu Kırmızı-Duvar da şehit polis Şeyda Yılmaz için maçta bazı hazırlıklar yaptı. Taraftar grubu Şeyda Yılmaz’ın fotoğrafının bulunduğu pankart açtı. Pankartta ‘Şeyda’lar Yılmaz’ yazısı yer aldı.

Ayrıca takımlar sahaya ellerinde ‘Şehadetin Kutlu Olsun Şehidim Şeyda Yılmaz’ yazılı pankartla seremoniye çıktı.