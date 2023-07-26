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        Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor Sivasspor'dan sponsorluk açıklaması! - Demir Grup Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'dan sponsorluk açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, Demir Grup ile sponsorluk anlaşmasının sona erdiği bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:33
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        Sivasspor'dan sponsorluk açıklaması!
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        Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Demir Grup ile 2017-2018 sezonuyla birlikte başlatılan ve 6 sezon yürütülen isim sponsorluğu anlaşmasının sona erdiği belirtildi.

        Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e desteklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Demir Grup'un sponsorluğu boyunca sergilediği hem maddi hem manevi destek, ilgi, tutku ve sadakat, kulübümüzün gelişimi için çok değerliydi. Sahada ve her alanda yanımızda olduklarını hissettik. Bu duruşları kulübümüze güç ve motivasyon verdi." ifadeleri kullanıldı.

        Sivasspor'un kalbinde Demir Grup'un özel bir yeri olacağı aktarılarak, şu görüşlere yer verildi:

        "İsim sponsorluğunun sona ermesi üzücü olsa da geçmişte birlikte yaşadığımız güzel anıları ve başarıları her zaman hatırlayacağız. Bundan sonraki süreçte hemşehrimiz Hamit Demir'in her zaman Sivasspor'un yanında olmaya devam edeceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Demir Grup ailesine yürekten teşekkür ediyor, ülkemizin gelişimi için faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda başarılar diliyoruz."

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