AA

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Vural'ın sağlık durumuyla ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Trabzonspor ile bugün oynadığımız maçta sol el dördüncü parmağın yakın ekleminde çıkık oluşan kalecimiz Ali Şaşal Vural'a yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya çatlağa rastlanmadı. Parmak eklemi etrafındaki yumuşak dokularda oluşan hasar ve ödem nedeniyle en az 1 hafta kaleci antrenmanlarından uzak kalmasını planlıyoruz. Oyuncumuzun tedaviye verdiği yanıt ve ağrıya dayanma durumuna göre müsabakalarda görev almasına karar vereceğiz."