Ligde Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

SAHADAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ: YEŞİL-BEYAZ

Dondurucu soğuğun oyuncuları zorlayacağı karşılaşma sırasında kentte kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji tahminlerine göre; kentte yarın sıcaklık gündüz sıfırın altında 3, gece de eksi 12 derece olacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadı ve çevresinde son durum, DHA tarafından drone ile görüntülendi. Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceyi görmesi, saha zemininde ilginç görüntüler oluşturdu. Sahanın güneş gören kısmında yeşil çimler ortaya çıkarken, gölgede kalan bölüm ise önceden yağan kar nedeniyle beyaz görüntüsüyle dikkat çekti.