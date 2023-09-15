Sivasspor, Fode Koita'yı transfer etti!

EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'dan Fode Koita'yı kadrosuna kattı.

Bordo-mavililerin kadroda düşünmediği 32 yaşındaki Gineli golcü, Sivasspor ile anlaştı ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada "EMS Yapı Sivasspor'umuz, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı." denildi.

Trabzonspor, 2024 yılında sözleşmesi bitecek Fode Koita'nın kontratının feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavililer bu fesih için Koita'ya 1.1 Milyon euro ödendiğini duyurdu.

Trabzonspor'da 21 resmi maça çıkan Fode Koita, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.