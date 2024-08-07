Sivasspor, Galatasaray'dan Siraçhan Nas'ı istiyor
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray'ın genç orta sahası Siraçhan Nas'ı kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki genç oyuncuyla anlaşma sağlayan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'la da kiralık transfer için görüşmelerini yürütüyor
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Siraçhan Nas'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sivasspor yönetimi, Siraçhan Nas ile yapılan görüşmeler sonucunda genç oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray ile kiralık transfer üzerinde anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.