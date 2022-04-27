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Sivasspor, Galatasaray maçına odaklandı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini belirtti

Sivasspor, Galatasaray maçına odaklandı
AA

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde hafta sonu İstanbul deplasmanında Galatasaray ile oynayacakları maçı değerlendiren Çalımbay, "Galatasaray ile oynamak çok zor, büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi taraftara sahipler, oradaki atmosfer bambaşka olacak. Orada golü, atağı düşünmemiz lazım. Çok iyi mücadele etmemiz ve oyundan hiç kopmamamız lazım. Hedefimiz Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak." ifadelerini kullandı.

İç sahadaki karşılaşmalara taraftarın ilgi göstermemesine sitem eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bizim biraz daha taraftara ihtiyacımız var, maçımızı çok az sayıda taraftarla oynadık. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalma maçımız var, o maçta da taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Sezona tüm takımlardan önce başladık, hazırlık maçlarımızı bile resmi maç gibi oynadık. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götürmeye çalıştık, takımımızın iyi bir desteğe ihtiyacı var.”

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor'u yenip adlarını finale yazdırmak istediklerini vurgulayarak, “Aytemiz Alanyaspor ile daha önce oynadığımız maçları kazandık, bu maçı da kesin kazanacağız diye bir şey yok. Oynadığımız oyunun kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor ki finale kalalım. Üstüne çıkamazsak sıkıntı yaşayabiliriz.” açıklamasında bulundu.

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