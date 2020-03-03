Biletlerin satışı Passolig resmi internet sitesinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve 5 Mart Çarşamba gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 No'lu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP Alt Tribünü): 98 TL

2. Kategori (Maraton Alt ve Üst Tribün): 76 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribün): 43 TL

4. Kategori (Kuzey Tribün): 57 TL

Bayan Tribün: 43 TL (Sadece Passolig Gişelerinden)

Misafir Tribün: 57 TL (4 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak)