Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 18.00’de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler’e, AVAR olarak Bahattin Duran Özkara eşlik edecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR