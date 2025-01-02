Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
Süper Lig'in 18. haftasını BAY geçen Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı.
Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Kampın 7. gününde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı programlar üzerinde durdu.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.