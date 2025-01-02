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        Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

        Süper Lig'in 18. haftasını BAY geçen Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:10 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:10
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        Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
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        Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

        Kampın 7. gününde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı programlar üzerinde durdu.

        Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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