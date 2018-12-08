Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Lige iyi başlangıç yapamayan ve 11. haftadaki Atiker Konyaspor beraberliğinin ardından teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor'da, yönetim, deplasmandaki zorlu Beşiktaş maçı öncesinde takımı Hakan Keleş'e emanet etti.

Sivasspor yönetimi, Beşiktaş deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından yoluna Keleş ile devam etmeye karar verdi. Keleş, idaresinde deplasmanda Beşiktaş'ı deviren kırmızı-beyazlı ekip, 13. haftada ise evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, ligin 14. haftasında ise dış sahada lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Yiğido son olarak Göztepe'yi evinde 2-0'la geçerek ederek dört haftada 10 puan toplamayı başardı.

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