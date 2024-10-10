Sivasspor, Hatay maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u evinde konuk edecek olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Net Global Sivasspor, Trendyol " sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, şut çalışması ve yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını devam edecek.
Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.