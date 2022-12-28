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Sivasspor ile Galatasaray 33. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda mücadele edeceği DG Sivasspor ile 33. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 19-7 galibiyet üstünlüğü var.

Sivasspor ile Galatasaray 33. randevuda
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda DG Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig’in geride kalan haftalarında sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 30 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14 puan topladı.

33. randevu


Sivasspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2’lik skorlarla kazanmıştı.

6 maçtır kazanıyor


Galatasaray’ın, 4’ü Spor Toto Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup etti.

Deplasman karnesi


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Başakşehir ile dış sahada karşı karşıya geldi ve 7-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Eksikler


Galatasaray, Sivasspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross’un sakatlıkları, Lucas Torreira’nın da sarı kart cezası bulunuyor.


Galatasaray’da ayrıca 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

Erkan Özdamar düdük çalacak


Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

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