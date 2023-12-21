Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sivasspor, İstanbulspor maçının antrenmanlarına başladı - Futbol Haberleri

        Sivasspor, İstanbulspor maçının antrenmanlarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlığı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sonuncu sırada yer alan İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.

        Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Sivasspor ile İstanbulspor 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"