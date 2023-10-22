Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

STAT: Yeni 4 Eylül Stadyumu

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Kvet, Saiz, Emrah Başsan, Madou Barrow, Gerson Rodrigues

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Duhan, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Gomis, Fall, Ngoy

Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi EMS Yapı Sivasspor, 8. haftada deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Yiğidolar, ligde 2. galibiyetini almış oldu. Daha önce 2. haftada Gaziantep FK'yı da deplasmanda mağlup eden kırmızı beyazlılar, sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarı önünde hiç galip gelemedi.

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Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi konuk etti. Güçlü rakibinin ilk yarıda gelen gollerine engel olamayan Kasımpaşa mücadeleden de 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 3 maçlık yenilmezlik serisi son bulan lacivert beyazlılar deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan da sahadan puanla ayrılmasını bildi.

MÜCADELENİN ÖNE ÇIKAN NOTLARI BURADA!

● Sivasspor’un Süper Lig’e döndüğü 2017/18’den bu yana en fazla mağlup ettiği üç rakibinden biri Kasımpaşa (6; Konyaspor ve Yeni Malatyaspor ile birlikte). İstanbul ekibiyle oynadığı son karşılaşmayı kaybeden Yiğidolar, bu rekabette üst üste 2+ yenilgi aldığı son süreci Şubat 2013-Şubat 2014 arasında yaşadı (3M).

● Sivasspor’a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, daha önceki 11 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (4B 5M).