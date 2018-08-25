Sivasspor - Kasımpaşa maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Sivasspor, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Kasımpaşa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:15. 3 puanlı Sivasspor 11. sırada bulunuyor, Kasımpaşa 6 puana sahip ve 4. sırada. Sivasspor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kasımpaşa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 141 kodlu maçı oynayanlar; Sivasspor galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Kasımpaşa galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Sivasspor son hafta oynanan Beşiktaş maçında 5-1 yenildi.

Kasımpaşa ise İstanbul Başakşehir karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Sivasspor, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Kasımpaşa, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kasımpaşa 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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