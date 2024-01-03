Sivasspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 10. sırada yer alan Sivasspor, deplasmanda Kayserispor ile Pazar günü saat 13:30'da oynayacağı maçın hazırlıklarını öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlılar bu akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kayserispor ile Sivasspor arasındaki müsabaka Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.