Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, play-off turu ilk maçında galibiyet arıyor... İşte Sivasspor - Kopenhag maçı saati ve kadroları ile ilgili merak edilenler...

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MUHTEMEL İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Azubuike, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, James

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Falk, Zeca, Stage, Biel, Daramy, Wind