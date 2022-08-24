Sivasspor Malmö maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek isteyen Sivasspor, gruplara kalabilmek için güçlü İsveç ekibi Malmö karşısında tur arıyor. İşte, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği maçla ilgili bilgiler...