Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.