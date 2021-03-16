Sivasspor sağanak yağmur altında çalıştı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, geniş alanda çok pas, çabukluk çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Göztepe ile Demir Grup Sivasspor 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.
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