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        Haberler Spor Transfer Sivasspor, Samuel Moutoussamy transferini açıkladı - Futbol Haberleri

        Sivasspor, Samuel Moutoussamy transferini açıkladı

        Sivasspor, orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:31
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        Samuel Moutoussamy resmen Sivasspor'da
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        Sivasspor, Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        12 Ağustos 1996'da Paris'te dünyaya gelen Samuel Moutoussamy, futbola ACBB altyapında başladı. Ardından Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard forması giyen sporcu geçtiğimiz sezon ise Nantes'ta görev yapmıştı. Kariyerinde 215 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol atarken 7 kez de asist yaptı. Moutoussamy, 37 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.

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