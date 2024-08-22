Sivasspor, Samuel Moutoussamy transferini açıkladı

Sivasspor, Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.